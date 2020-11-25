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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Степанов назвав мінімальну зарплату лікаря у 2021

У держбюджеті на 2021 рік уряд має закласти адекватний розмір зарплати для лікарів – щонайменше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі 5 каналу.

– Ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тис. грн. І це один із головних чинників щодо зупинки від’їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон, – наголосив міністр.

Джерело: 5 канал

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