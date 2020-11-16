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Зарплата, зневага та безнадія: чому в Україні наростає дефіцит медиків

До пандемії в Україні бракувало щонайменше чверті медпрацівників, а нині дефіцит кадрів поглиблюється. Історії кількох героїв, які пропрацювали в медицині десятки років, свідчать про глибоку кризу.

Історії кількох героїв, які пропрацювали в медицині десятки років, свідчать про глибоку кризу.

Усі вони пришли в професію за покликанням, а пішли – з різних причин. Найчастіше це зарплата, зневага та безнадія.

Ганна Іванова, яка 10 років працювала в реанімації державної лікарні медсестрою, через безгрошів’я змінила роботу. Тепер працює в приватній косметичній компанії.

А Марія Труфен із Буковини віддала 20 років життя роботі у Чернівецькій обласній лікарні. Жінка не мовчала, коли бачила несправедливість у ставленні до пацієнтів чи молодшого медперсоналу, тому змінила медицину на поліграфію.

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Наталія Журавель, яка 25 років була медсестрою, нині працює у Празі на одному зі складів інтернет-магазину, бо стомилася чекати покращення.

За кордон українські медики рідко їдуть працювати за фахом, бо для цього треба не просто знати мову, а ще й підтвердити свій фах. А це час і гроші. Проте у Європі теж дефіцит медиків, тому, наприклад, Польща, знову анонсує спрощення для медпрацівників з-за кордону.

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення у Верховній Раді заявив, що у 2021 році зарплати у медичних працівників значно зростуть – лікар зароблятиме щонайменше  20-25 тис. грн.

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