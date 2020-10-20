У 2021 році зарплати у медичних працівників значно зростуть. Згідно з планом МОЗ, мінімально лікар зароблятиме 20-25 тис. грн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення у Верховній Раді.

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Очільник держави підкреслив, що надважливим завданням є зростання зарплати медиків.

– Згідно з планом МОЗ, у 2021 році мінімальна зарплата лікаря має складати щонайменше 20-25 тис. грн. Медичної сестри – 15 тис. грн, молодшого медичного персоналу – до 10-12 тис. грн. Хоча і це не межа, – зазначив Зеленський.

Також президент висловив надію, що уже за кілька років в Україні запрацює система трансплантології.

– Я хочу відзначити створення та розвиток в Україні системи трансплантології. Очікується, що у найближчі два-три роки працюватиме мережа трансплантаційних центрів, – додав Володимир Зеленський.

Зеленський про пандемію коронавірусу

Володимир Зеленський під час свого звернення до Ради заявив, що в Україні, попри зруйнувану медичну систему на початку пандемії, смертність від коронавірусу одна з найменших в Європі.

Президент додав, що найсильніші медичні системи світу не витримували удару коронавірусу, а українська тим паче. Тому локдаун був необхідний для того, щоб підготувати, зруйновану медсистему до напливу хворих.