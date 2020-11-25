Головою Миколаївської ОДА став Віталій Кім

Головою Миколаївської обласної державної адміністрації став Віталій Кім.

Указ підписав президент України Володимир Зеленський підписав 25 листопада 2020 року.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.

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Хто такий Віталій Кім

Віталій Кім народився у 1981 році у Миколаєві. Випускник економічного факультету Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова.

Він багато років працював в бізнесі – очолював ряд приватних підприємств.

Кім раніше був волонтером для партії Слуга народу на парламентських виборах, цього року був начальником штабу Слуги народу на місцевих виборів на Миколаївщині.

На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської – кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав “робочою бабою”.

У власності Кіма є дві квартири в Одесі та два автомобілі – Toyota Matrix та Nissan Miсra. Згідно декларації за 2019 рік, у нього є $9 тис.

На посаді голови Миколаївської ОДА Віталій Кім планує збільшувати робочі місця та розвивати інфраструктуру.

Сєнкевич виграв вибори

Міська виборча комісія оголосила офіційні результати виборів мера Миколаєва. Головою міста залишається чинний міський голова Олександр Сєнкевич.

За його опонента Владислава Чайку проголосували 9 806 виборців. За Сєнкевича – 16 49 виборців.

22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів 2020.