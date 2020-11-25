На території Донбасу знаходиться 3 тис. російських військових – Хомчак

На території тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей знаходиться близько трьох тис. російських військових службовців. Про це повідомив Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України.

– Згідно з даними розвідки, наразі на території Операції Об’єднаних сил знаходиться близько трьох тис. російських найманців. Сюди входять офіцери, інструктори, а також ті, хто допомагає командирам ухвалювати рішення.

За словами Хомачака, вони отримують всю техніку з Росії. Крім того, з’явилася інформація до прибуття 10-12 груп снайперів. Їх помітили неподалік населеного пункту Широкине.

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Російський снайпер убив українсього бійця

24 листопада ворожий снайпер вистрілив в українського бійця. 31-річного війського госпіталізували до лікарні, однак через важкі трамви він помер.

Загиблий В’ячеслав Мінкін був родом з Фастова Київської області. У нього залишилася дружина та син.