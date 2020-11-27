Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, поки підстав для запровадження жорсткого карантину немає.

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Він наголосив, що головною підставою для локдауну є епідситуація та навантаження на медичну ситему.

– Наступного тижня ми можемо чітко сказати, чи був ефект від запровадження карантину вихідного дня, – наголосив міністр.

Жорсткий локдаун на три-чотири тижні

Глава МВС Арсен Аваков заявив днями про необхідність запровадження радикального локдауну на три-чотири тижні.

На його думку, не потрібно чекати новорічних свят, а посилити карантин вже зараз, оскільки щодня близько 200 українців вмирають від коронавірусу.