Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.
Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, поки підстав для запровадження жорсткого карантину немає.
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Він наголосив, що головною підставою для локдауну є епідситуація та навантаження на медичну ситему.
– Наступного тижня ми можемо чітко сказати, чи був ефект від запровадження карантину вихідного дня, – наголосив міністр.
Жорсткий локдаун на три-чотири тижні
Глава МВС Арсен Аваков заявив днями про необхідність запровадження радикального локдауну на три-чотири тижні.
На його думку, не потрібно чекати новорічних свят, а посилити карантин вже зараз, оскільки щодня близько 200 українців вмирають від коронавірусу.