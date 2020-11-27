Якщо в України посилять карантин або введуть локдаун, робота громадського транспорту не припинеться.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Він наголосив, що громадський транспорт важливий для людей, які забезпечують функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

– Стосовно конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об’єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян, – зазначив міністр.

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Водночас Степанов наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.

– Навіть під час роботи громадського транспорту, людям нема куди їхати. Це тільки продуктова крамниця або аптека, яка дуже часто розташована біля дому. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей.

Якщо люди переміщуються у транспорті невеликою кількістю, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, дуже низький.