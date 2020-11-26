У Національному агентстві із запобігання корупції наполягають, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на понад 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

За інших умов ефективне запобігання корупції буде неможливим.

– Ефективне запобігання корупції можливе лише за умови, якщо нова стаття Кримінального кодексу передбачатиме можливість позбавлення волі за умисне недостовірне декларування на суму понад 1,051 млн грн (500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), – повідомляє НАЗК.

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Окрім того у НАЗК зазначили, що за таких умов посадовці матимуть конкретну мотивацію для доброчесного заповнення декларації. Наявність відповідальності лише у вигляді штрафу жодним чином не лякає корупціонерів, оскільки вони цілком можуть сплатити його за рахунок коштів, отриманих незаконним шляхом.

Повноваження НАЗК

Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням КСУ.

Зокрема президент попросив надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства України після скасування окремих норм.

Джерело: НАЗК