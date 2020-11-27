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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рада отримала доопрацьований проект Держбюджету 2021

27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, документ передали на розгляд керівництва Ради.

На позачерговому засіданні 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований і погоджений з МВФ проект головного кошторису країни.

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Зокрема, згідно з проектом, дохідна частина складе 1,92 трлн грн.

Витрати передбачені в розмірі 1,32 трлн грн, а дефіцит – 5,5% (236 млрд грн). У бюджеті 2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

Міністерство фінансів України завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Вони збігаються з оцінками фахівців фонду.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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