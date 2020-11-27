Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Наступного тижня точно ніхто не буде його запроваджувати. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідну заяву з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи, – зазначив Степанов.

Разом з тим він підкреслив, що заповнюваність койко-місць в лікарнях наразі складає трохи менше 50%.

Читайте: Степанов розповів, чи працюватиме транспорт в разі нового локдауну

За словами міністра охорони здоров’я ситуація, пов’язана з боротьбою з коронавірусом, в країні досить напружена, як і протягом всіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.

26 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив переконання в необхідності введення повного локдауну і зазначив, що це питання буде вирішуватися Кабміном в найближчі дні.