Ігоря Кушніра визнали одним з найкращих топ-менеджерів України

Голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір увійшов до рейтингу 25 найкращих топ-менеджерів України.

Редакція журналу ТОП-100. Рейтинги найбільших сформувала лонг-лист зі 160 керівників великих компаній України. В окремий рейтинг потрапили 10 управлінців, які є засновниками бізнесу. Свій рейтинг отримали 25 найкращих топ-менеджерів приватних компаній, в який і увійшов Ігор Кушнір.

Ігор Кушнір керує найбільшою будівельною компанією Київміськбуд уже вісім років. Сьогодні компанія займає третину ринку нерухомості Києва. В активній фазі будівництва перебувають 27 житлових комплексів загальною площею 2,5 млн кв. м, – зазначає видання.

За словами самого Ігоря Кушніра, запорукою успіху керівника є командна робота всього колективу.

– Я вдячний організаторам, але водночас хочу сказати, що це результат роботи всієї команди. Мій стиль управління – авторитарно-демократичний. В хорошому сенсі. Розподіл повноважень і делегування – це основа. Але я особисто контролюю виконання поставлених завдань по всій вертикалі. Це дозволяє розуміти, що відбувається, бачити процеси і прогнозувати подальші кроки. Упевнений, що розвиток компанії залежить від правильних рішень і їх сумлінного виконання. На сьогодні наші результати говорять про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. І зменшувати оберти не збираємося, – підкреслив Ігор Кушнір.

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Експерти оцінювали кандидатів за п’ятьма критеріями: ефективне управління; емоційний інтелект; впровадження інновацій; стратегічне мислення; антикризове управління. Частина експертів оцінювали кандидатів на умовах анонімності.

Фінальний рейтинг формувався з трьох оцінок: експертного журі (60%), редколегії (20%) і голосування на сайті Delo.ua (20%).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київміськбуд став лідером рейтингу забудовників Києва.

Джерело: Київміськбуд