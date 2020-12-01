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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Зуєва Каріна |

Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины

Глава правления – президент Киевгорстроя Игорь Кушнир вошел в рейтинг 25 лучших топ-менеджеров Украины.

Редакция журнала ТОП-100. Рейтинги крупнейших сформировала лонг-лист из 160 руководителей крупных компаний Украины. В отдельный рейтинг попали 10 управленцев, которые являются основателями бизнеса. Свой рейтинг получили 25 лучших топ-менеджеров частных компаний, в который и вошел Игорь Кушнир.

Игорь Кушнир руководит крупнейшей строительной компанией Киевгорстрой уже восемь лет. Сегодня компания занимает треть рынка недвижимости Киева. В активной фазе строительства находится 27 жилых комплексов общей площадью 2,5 млн кв. м, — отмечает издание.

По словам самого Игоря Кушнира, залогом успеха руководителя является командная работа всего коллектива.

— Я благодарен организаторам, но в то же время хочу сказать, что это результат работы всей команды. Мой стиль управления — авторитарно-демократический. В хорошем смысле. Разделение полномочий и делегирование — это основа. Но я лично контролирую выполнение поставленных задач по всей вертикали. Это позволяет понимать, что происходит, видеть процессы и прогнозировать дальнейшие шаги.

Уверен, что развитие компании зависит от верных решений и их добросовестного выполнения. На сегодняшний день наши результаты говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. И сбавлять обороты не собираемся, — подчеркнул Игорь Кушнир.

Читайте: Игоря Кушнира признали одним из лучших топ-менеджеров Украины

Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности.

Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%).

Напомним, ранее мы писали, что Киевгорстрой стал лидером рейтинга застройщиков Киева.

Источник: Киевгорстрой

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