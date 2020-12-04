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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці: Зеленський звернувся до жителів Кривого Рогу

Президент Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до виборів міського голови 6 грудня та прийти на виборчі дільниці, аби проголосувати.

Про це повідомив Зеленський у відеозверненні. Він закликав жителів міста  зробити рекордну явку для України.

– Звертаюся до тих, у чиєму серці назавжди є два слова – Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви обиратимете людину, якій на п’ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся та прийдіть на дільниці, – заявив президент.

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Зеленський зазначив, що він ні за кого не агітує, а жителі самі зможуть визначитися з вибором міського голови.

Вибори у Кривому Розі

17 листопада  Криворізька міська ТВК ухвалила рішення провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня.

Чинний міський голова міста Юрій Вілкул відмовився брати  участь у другому турі виборів. Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик (Слуга народу) та Костянтин Павлов (ОПЗЖ).

Фото: Dreamstime

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