Чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився брати участь у другому турі місцевих виборів. Він зазначив, що має проблеми зі здоров’ям та потребує госпіталізації і лікування.

Про це Вілкул повідомив у відео-зверненні. Він назвав кандидата Костянтина Павлова (ОПЗЖ) наступним головою міської ради Кривого Рогу.

– Я усвідомлюю всю відповідальність перед кожним жителем Кривого Рогу. На жаль, я не зможу взяти участь у другому турі виборів міського голови, – сказав Вілкул.

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Міський голова має проблеми з серцево-судинною системою. 13 листопада його госпіталізували до лікарні.

Юрій Вілкул вже двічі посідав пост міського голови Кривого Рогу. Цього року виборці також віддали йому найбільшу кількість голосів під час першого туру місцевих виборів.

В Україні закінчився другий тур місцевих виборів у семи містах

В Україні 15 листопада пройшов другий тур виборів в Одесі, Херсоні, Луцьку Сумах, Українці, Кам’янець-Подільському та Краматорську.

У Кривому Розі другий тур відбудеться 22 листопада. Також вибори відбудуться у Дніпрі, Слов’янську, Ужгороді. Дрогобичі, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах, Броварах, Бердянську та Полтаві.

Джерело: Криворізька міська рада