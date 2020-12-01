ФОП повинен отримувати допомогу, якщо сплатив 8 тис. грн податків – Третьякова

Отримати від держави допомогу в умовах локдауну повинні лише ті фізичні особи-підприємці, які сплатили до казни 8 тис. грн податків на рік.

Про це заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції Слуга народу Галина Третьякова.

За її словами, таким правилом користується Німеччина, де держава допомагає ФОП лише після сплати ними €9 тис. податків на рік.

– Вони отримують €5 тис. чи €6 тис. Тобто, навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тис. грн. Хочу подивитися, чесно, – сказала Третьякова під час засідання комітету.

Момент на 28.50.

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Допомога ФОП та найманим працівникам

25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до Верховної Ради направлено проект програми підтримки бізнесу в умовах більш жорсткого карантину.

Зокрема, працівникам та ФОП, чий бізнес може потрапити під закриття, держава планує виплачувати 8 тис. грн. допомоги.