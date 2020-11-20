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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Зуєва Каріна |

Велике будівництво: міністр розвитку громад і територій розповів про готовність об’єктів

Програма 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, яку реалізують в межах Великого будівництва, готова на 92%.

Про це в інтерв’ю Слово і діло розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

– За ситуацією на 11 листопада загальний відсоток будівельної готовності відповідно до програми 100+100+100 становить 92%. 3% прогрес за тиждень. Лідером з виконання програми є Донецька область, там завершено вже 100% об’єктів, – сказав Чернишов.

Велике будівництво: міністр розвитку громад і територій розповів про готовність об’єктів

В середині серпня готовність за програмою становила лише 64%, що показує вражаючий темп реалізації програми. І це в кризовий рік.

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Міністр також повідомив, що на сьогодні завершено будівництво 99 шкіл.

– Наступне – приймальні відділення. Ось у нас уже з 210 приймальних розпочаті роботи по 192. Це багато, тому що ми їх почали будувати набагато пізніше, ніж планувалося спочатку. До кінця року вони повинні бути готові, – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в 2021 році Укравтодор побудує та реконструює 6,8 тис. км доріг.

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