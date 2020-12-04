Мультиплікативний ефект від будівництва доріг в межах президентської програми Велике будівництво становить 3,05 грн на кожну вкладену гривню.

Про це заявив економіст Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook під час форуму МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі. Група економістів за участі Михайла Кухара аналізувала антикризові заходи, вжиті в Україні.

– На фоні спаду ВВП у другому кварталі на 11,4% і 3,7% у четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% у четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва Великого будівництва. Питома вага Великого будівництва у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому, – зазначив Кухар.

Він додав, що у структурі проміжного споживання та ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт – 3,4%. Кухар також процитував заяву директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої щодо пріоритетів допомоги країнам з групи G-20.

– Країни мають підготуватися до системних синхронних зусиль щодо інвестицій в інфраструктуру, як тільки вдасться взяти пандемію під контроль. Нові дослідження МВФ показують, що одноразові інвестиції до країн G-20 принесуть великі потенційні вигоди. Якби країни, які мають найбільші бюджетні можливості, збільшили свої видатки на інфраструктуру на 0,5% ВВП у 2021-му, то зростання світового ВВП до 2025 року мало б сталий тренд у 2% на рік, – відзначила Крісталіна Георгієва.

Економіст зазначив, що посилення державного попиту, який має компенсувати спад ВВП, відбувається через падіння приватного попиту в економіці та є однією з рекомендацій МВФ щодо боротьби з наслідками коронакризи.

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Як заявили в Офісі президента України, план-факт Великого будівництва станом на середину листопада вже виконано на 87%.

– Для нас усіх Велике будівництво є передусім значним менеджерським і медійним викликом. 87% завершених об’єктів говорять самі за себе — це абсолютний рекорд виконання за всі роки незалежності. До кінця року маємо наблизитися до показника 95%, – зазначив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

На початку 2020 року президент України Володимир Зеленський оголосив про початок програми Велике будівництво. У її межах планувалось оновити та побудувати 6,5 тис. км доріг (державного і місцевого значення), понад 150 штучних споруд, 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 спортивних об’єктів.

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