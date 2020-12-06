PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

ЦВК назвала явку на виборах мера у Кривому Розі на 13.00

18,4% – така явка на виборах мера у Кривому Розі станом на 13.00, де 6 грудня проходить повторне голосування.

Дані щодо виборців, які сьогодні прийшли на дільниці, оприлюднила Центральна виборча комісія.

Громадська мереже Опора в свою чергу повідомила, що станом на 12.00 явка склала 14,65% (похибка – 0,82%).

Читайте: У Кривому Розі обирають мера: як проходить повторне голосування

– Для порівняння – явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%, – йдеться у повідомленні.

Водночас спостерігачі Опори фіксують порушення під час голосування. Найпоширеніші –  демонстрація виборцями своїх бюлетенів (на 7,41% дільниць), видача бюлетенів з порушеннями та їх фотографування (1,85%), а ще – голосування у однй кабінці по кілька людей або поза межами кабінки.

Напередодні виборів у Кривому Розі президент Володимир Зеленський закликав жителів свого рідного міста відповідально поставитися до голосування і прийти на виборчі дільниці.

Результати виборів Криворізького міського голови повинні бути встановлені до 11 грудня 2020 року включно.

Джерела: ЦВК, Опора

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору