18,4% – така явка на виборах мера у Кривому Розі станом на 13.00, де 6 грудня проходить повторне голосування.

Дані щодо виборців, які сьогодні прийшли на дільниці, оприлюднила Центральна виборча комісія.

Громадська мереже Опора в свою чергу повідомила, що станом на 12.00 явка склала 14,65% (похибка – 0,82%).

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– Для порівняння – явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%, – йдеться у повідомленні.

Водночас спостерігачі Опори фіксують порушення під час голосування. Найпоширеніші – демонстрація виборцями своїх бюлетенів (на 7,41% дільниць), видача бюлетенів з порушеннями та їх фотографування (1,85%), а ще – голосування у однй кабінці по кілька людей або поза межами кабінки.

Напередодні виборів у Кривому Розі президент Володимир Зеленський закликав жителів свого рідного міста відповідально поставитися до голосування і прийти на виборчі дільниці.

Результати виборів Криворізького міського голови повинні бути встановлені до 11 грудня 2020 року включно.