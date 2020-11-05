5 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект про державний бюджет на 2021 рік. У першому читанні за нього проголосували 275 народних депутатів.

Вони підтримали Бюджетні висновки та порекомендували під час підготовки документу до другого читання збільшити видатки на 20,2 млрд грн.

Проект головного фінансового документи країни затвердили в уряді 14 вересня.

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Що передбачає державний бюджет 2021

Згідно з документом, номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) у 2021 році станоитиме 4 505,9 млрд грн.

Крім того, передбачається підвищення середньої заробітної плати на 13 632 грн в місяць.

Також держбюджет 2021 передбачає індекс інфляції в Україні 7,3%. Рівень безробіття серед населення віком від 15 до 70 років становитиме 9,2%.