PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада ухвалила проект бюджету-2021 у першому читанні

5 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект про державний бюджет на 2021 рік. У першому читанні за нього проголосували 275 народних депутатів.

Вони підтримали Бюджетні висновки та порекомендували під час підготовки документу до другого читання збільшити видатки на 20,2 млрд грн.

Проект головного фінансового документи країни затвердили в уряді 14 вересня.

Читайте: До держбюджету заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу

Що передбачає державний бюджет 2021

Згідно з документом, номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) у 2021 році станоитиме 4 505,9 млрд грн.

Крім того, передбачається підвищення середньої заробітної плати на 13 632 грн в місяць.

Також держбюджет 2021 передбачає індекс інфляції в Україні 7,3%. Рівень безробіття серед населення віком від 15 до 70 років становитиме 9,2%.

Джерело: Верховна Рада

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх