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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Комітет Ради відхилив кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відхилив кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Про це повідомила народний депутат з фракції Голос Інна Совсун, яка входить до профільного комітету.

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– Комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, За проголосувало 10 депутатів з 22, – заявив Совсун.

17 грудня питання про призначення Вітренка міністром енергетики стояло на порядку денному.

Відставка міністра

Верховна Рада 16 грудня підтримала звільнення Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Відповідне рішення підтримав 251 народний обранець.

Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

Фото: УНІАН

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