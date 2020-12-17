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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Комитет Рады отклонил кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отклонил кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила народный депутат из фракции Голос Инна Совсун, которая входит в профильный комитет.

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— Комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, За проголосовало 10 депутатов из 22, — заявил Совсун.

17 декабря вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоял на повестке дня.

Отставка министра

Верховная Рада 16 декабря поддержала увольнение Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

Соответствующее решение поддержал 251 народный избранник.

Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

Фото: УНИАН

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