Держслужбовцям дозволили працювати після 65 років – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

Відповідний законопроєкт №4065 підтримали 300 народних депутатів. Документ передбачає, що у разі потреби держслужбовця за рішенням суб’єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-ти років за його згодою, але не більше, як до досягнення 70 років.

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Крім того, у разі призначення на держслужбу особи, якій 65 і більше років, вона призначається терміном на один рік з правом перепризначення без конкурсу.

Також документ передбачає можливість поновлення на держслужбі тих службовців, які були звільнені на підставі досягнення 65 років.

Скорочення кількості держслужбовців

Напередодні перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, щоб збільшувати фонд оплати праці на державній службі, доведеться скорочувати кількість державних службовців.

Однак він переконаний, що скорочення потрібно робити правильно, з пошуком альтернативних можливостей для робітників.