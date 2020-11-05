Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України ухвалив проект закону №3891 щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби. У ньому автори пропонують запровадити штрафи за перебування без засобів індивідуального захисту у громадських місцях, спорудах і транспорті.

Рішення підтримали 14 членів комітету та ухвалили 4 листопада. За відсутність масок у відповідних місцях людям загрожує штраф від 170 до 225 грн.

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Документ запропонував розглянути голова правоохоронного комітету Денис Монастирський. Верховна Рада ще двічі повернеться до законопроекту.

Суть законопроекту

Міністр охорони здоров’я Максим Степаном зазначив, що проект закону ухвалили, аби запобігти поширенню коронавірусу серед населення.

Люди мають носити захисні маски, які вкривають ніс та рот, у громадских місцях, спорудах, транспорті поки діє карантин. Влада продовжила карантинні заходи до 31 грудня 2020 року.

Уряд визначив суму штрафу у вигляді від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. Степанов стверджує, що складати протокол та штрафувати можуть на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

За проектом закону тепер працівники поліції, епідконтролю та органи місцевого самоврядування можуть штрафувати за порушення порядку. Раніше гроші з порушників стягував суд.

В метро Києва посилюють карантинний контроль

У столиці влада посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. На вході до метро чергуватиме муніципальна варта, яка дивитиметься, щоб усі були у масках. Без масок пасажирів не впускатимуть.

Станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 8 378 осіб, померло – 193.

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