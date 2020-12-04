Лише 19% українців довіряють міністру Степанову – опитування

19% українців довіряють очільнику Міністерства охорони здоров’я Максиму Степанову, а 34% висловили недовіру. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас довіру до міністерства відчуває 33% населення, а 54% – не довіряють. Найбільше опитані покладаються на Всесвітню організацію охорони здоров’я – впевненість у ній висловили 47%.

Крім того:

українському лікарю Євгену Комаровському довіряє 66% респондентів;

Уляні Супрун – 15%;

до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка виразили довіру 32%;

інфекціоністу Ользі Голубовській довіряє 20% українців.

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Національній службі здоров’я довіряють 24%, а майже третина населення взагалі не знає про її існування. На Центр громадського здоров’я покладається 21% опитаних, а 38% відчувають недовіру.

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг з 27 листопада по 1 грудня. Респонденти – громадяни України віком від 18 років. Ймовірність похибки – не більше 2,8%.

Чи підтримують українці локдаун

Відповідно до соцопитування, 58% українців підтримують посилення карантину під час новорічних свят. Однак 40% населення налаштовані проти нього. Водночас понад 40% підтримують карантин вихідного дня.