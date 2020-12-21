Станом на 21 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 673 осіб.

Загалом у столиці зафіксовано 101 123 випадки Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: