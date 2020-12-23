Це не благодійний фонд: Укрпошта може припинити доставку пенсій з 1 січня

Починаючи з 1 січня 2021 року Укрпошта може зупинити доставку пенсій.

Про це на своєму Facebook написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Усі послуги, що стосуються доставки пенсій, буде припинено, якщо держава не почне сплачувати за них.

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– Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині єдиного соціального внеску Укрпошта заплатить на 500 млн грн більше, ніж у 2020 році, не враховуючи витрат на підвищення зарплат. Тому якщо питання не буде вирішене позитивно, Укрпошта буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня. Укрпошта не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи та пенсії, — написав Смілянський.

Генеральний директор Укрпошти висловив надію на ухвалення правильного рішення в Кабміні, що забезпечить вчасне отримання пенсій та гідну оплату праці для листонош, які продовжують працювати під час карантину в Україні, щоденно наражаючи себе на небезпеку зараження коронавірусом.

До слова, якщо питання з оплатою державою доставки пенсій не буде вирішено, то співпрацю Укрпошти з ЄІБ і ЄБРР у частині залучення 100 млн євро буде анульовано, адже поштовий оператор стане збитковим.

Як повідомлялося, у 2019 році Смілянський звертався до Кабінету міністрів з вимогою підвищити тариф на послугу з доставки пенсій, також заявляючи, що Укрпошта припинить цю послугу надавати.

Тоді Укрпошта отримала від держави 500 млн грн на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій та грошової допомоги населенню.