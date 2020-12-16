До бюджету-2021 закладено зростання мінімальної пенсії. Деякі пенсіонери в майбутньому році також отримають додаткові виплати та індексацію.

Незважаючи на те, що витрати на Пенсійний фонд зменшили на 8,5 млрд грн, в уряді запевняють, що пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Як зростатиме мінімальна пенсія у 2021 році

З 1 січня 2021 року виплата складе 2 400 грн,

з 1 грудня – 2 600 грн.

Підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Коли і скільки доплатять пенсіонерам

З липня 2021 року пенсіонери, яким понад 75 років, отримуватимуть доплату до основної пенсії – 400 грн. Крім того, такі громадяни отримуватимуть не менше 2 500 грн, навіть якщо стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Людям, яким виповнилося 80 років – 500 грн. А мінімальна пенсія для них складе 2 600 грн.

Також розмір пенсій у 2021 році зросте після переіндексації на 11% з 1 березня.

А в квітні заплановано автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

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Пенсії зростуть завдяки зростанню мінімальної зарплати

Виплати пенсіонерам зростуть завдяки підвищенню мінімальної зарплати в 2021 році.

Мінімальна зарплата в місячному розмірі в 2021 році: