Колишньому власнику будівельної компанії Укрбуд Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення столичного юриста та вимагання.

Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.

За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину, ним виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі перебуває під вартою за скоєння вбивства.

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Наразі на підставі обґрунтованих доказів, власникові будівельної фірми повідомили про підозру за фактом викрадення людини та за фактом вимагання. Слідчі дії ще тривають.

Викрадення юриста

8 грудня близько 13.00 на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва невідомі силоміць заштовхали юриста однієї зі столичних компаній в його ж автомобіль.

Потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала підтримку керівнику відомої будівельної фірми.

Дорогою викрадачі вимагали повернути неіснуючий борг та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми в сумі $800 тис.

Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.