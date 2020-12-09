8 грудня близько 13.00 на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва невідомі силоміць заштовхали юриста однієї зі столичних компаній в його ж автомобіль.

Для розшуку автомобіля в місті ввели спеціальний оперативний план.

Іномарку виявили невдовзі на вулиці Сиваській у Дніпровському районі. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них був і викрадений чоловік.

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Чотирьох фігурантів затримали та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.

Потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала підтримку керівнику відомої будівельної фірми.

Зловмисники нібито для зустрічі виманили чоловіка в обумовлене місце. Коли той прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, невідомі силою заштовхали його в автомобіль та зникли.

Дорогою викрадачі вимагали повернути неіснуючий борг та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми в сумі $800 тис.

Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за чотирма статтями ККУ – розбій, вимагання, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Викрадення підприємця на Буковині

На Буковині правоохоронці затримали уродженця Вінницької області, який організував викрадення підприємця та вимагав за його звільнення $150 тис.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої інсценували викрадення потерпілого та доставили його до ангарного приміщення.

Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: Національна поліція