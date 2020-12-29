Бывшему владельцу строительной компании Укрбуд Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.
Похищение произошло 8 декабря. В Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому.
За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления, им оказался владелец известной строительной компании, а организатором — лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.
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Сейчас на основании обоснованных доказательств, владельцу строительной фирмы сообщили о подозрении по факту похищения человека и по факту вымогательства. Следственные действия продолжаются.
Похищение юриста
8 декабря около 13.00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева неизвестные силой затолкали юриста одной из столичных компаний в его же автомобиль.
Пострадавший работает в юридической компании, которая оказывала поддержку руководителю известной строительной фирмы.
По дороге похитители требовали вернуть несуществующий долг и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы в сумме $800 тыс.
Также у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.