У вівторок, 29 грудня, співробітники Національної поліції прийшли з обшуком додому до колишнього власника Укрбуду Максима Микитася.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.
– Сьогодні о 6.00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії Укрбуд Максима Микитася, який дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Поліцейські проводять обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини.
Однак слідчі поліції не повідомили Микитасю про підозру та не затримали його. Екс-глава компанії продовжує перебувати під охороною спецназу Національного антикорупційного бюро.
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Адвокати Микитася готують заяву. На свідченнях, документах і доказах, представлених Микитасем, заснована підозра проти колишнього співробітника Укрбуду Татарова.
Максима Микитася, підозрюваного в причетності до заволодіння майном Нацгвардії, 2 грудня випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.
Прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством, тому суд на закритому засіданні змінив йому запобіжний захід.