Во вторник, 29 декабря, сотрудники Национальной полиции пришли с обыском домой к бывшему владельцу Укрбуда Максиму Микитасю.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

— Сегодня в 6.00 следственные Национальной полиции зашли в дом к бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.

Однако следователи полиции не сообщили Микитасю о подозрении и не задержали его. Экс-глава компании продолжает находиться под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

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Адвокаты Микитася готовят заявление. На показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника Укрбуда Татарова.

Максима Микитася, подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии, 2 декабря выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием, поэтому суд на закрытом заседании изменил ему меру пресечения.