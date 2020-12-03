Максима Микитася – колишнього нардепа і екс-главу компанії Укрбуд, підозрюваного в причетності до заволодіння майном Нацгвардії – 2 грудня випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством, тому суд на закритому засіданні змінив йому запобіжний захід.

Читайте: САП повідомила про нову підозру колишньому посадовцю Укрбуду Микитасю

Напередодні в НАБУ повідомили, що Максим Микитась відшкодував 50 млн грн збитків у справі про аферу з квартирами для Національної гвардії.

Микитасю та ще сімом фігурантам інкримінується організація схеми, яка завдала понад 81 млн грн збитків.

Була угода про будівництво ЖК на території колишньої військової частини на Печерську. В обмін на ділянку в центрі Києва Нацгвардія мала отримати 50 квартир і 30 паркомісць.

Але в 2016-2017 роках уклали додаткові угоди, за якими НГУ відмовилася від квартир на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва. Їх вартість виявилася майже на 81,64 млн грн менше вартості квартир, які повинна була отримати НГУ на старті домовленостей