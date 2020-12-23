Продав Rolex: росіянин з США пожертвував $6 тис. на допомогу військовим медикам в ООС

Російський емігрант пожертвував $6 тис. на допомогу українським військовим медикам. Для цього він продав свій годинник Rolex.

Про це у своєму Facebook розповіла журналістка та волонтер ООС Анна Домбровська.

– Друзі! Сьогодні ми отримали величезну суму – $6 тис! Чесно кажучи, ця новина мене шокувала! Я дуже сподівалася, що на мій пост відгукнуться всі, у кого є можливість підтримати наших медиків на передовій, але такого відгуку я не очікувала!

Російський емігрант побажав залишитися інкогніто. Анна Домбровська зауважила, що лише за останню добу вдалося зібрати 179 500 гривень.

Усі кошти було направлено на закупівлю найголовнішого приладдя – медичні панелі-органайзери, безконтактні термометри, тактичні рюкзаки, ларингеальні маски тощо.

Українського військового захопили в полон

Про те, що бойовики захопили в полон українського військового, стало відомо 21 грудня.

Військовослужбовець зник під час виконання бойового завдання ще 17 грудня. Після декількох днів пошуків з’ясувалося, що його затримали представники незаконних збройних формувань.

Імені військового поки не розголошують. Жодної інформації про його місце перебування та самопочуття немає.

Джерело: Анна Домбровська