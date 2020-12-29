Минулої доби за 28 грудня в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

В районі Водяного ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів, а задля їх коригування застосував безпілотник, який зупинила українська сторона.

Неподалік Південного бойовики також застосували міномет 82-го калібру. Там також зафіксовано обстріли з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Чермалик ворог застосував стрілецьку зброю. В результаті обстрілу один український військовослужбовець поранений. Його доставили до лікарні і надали необхідну медичну допомогу.

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Також обстріли з гранатометів були помічені в районі Мар’їнки та Авдіївки. А біля Світлодарська та Новоолександрівки ворог стріляв з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Зранку, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксували. На Донбасі спостерігається тиша.

27 грудня російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український боєць.