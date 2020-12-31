Микитася взяли під варту в залі суду

У четвер, 31 грудня, суд взяв під варту колишнього нардепа Максима Микитася, якого підозрюють у викраденні людини, а також в масштабних корупційних угодах, пов’язаних з компанією Укрбуд.

Суддя Шевченківського районного суду Києва обрала запобіжний захід строком до 27 лютого 2021 року без права внесення застави. Адвокати Микитася заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на два місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків. Водночас захист підсудного казав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт. Але суд задовольнив клопотання сторони звинувачення і заарештував обвинуваченого.

Справа Микитася

Нацполіція 29 грудня оголосила підозру Максиму Микитасю у замовленні викрадення столичного юриста та вимаганні.

8 грудня у Києві чотири людини викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.

За кілька годин затримали виконавців, а незабаром встановили безпосереднього замовника. Ним виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства.

Детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.