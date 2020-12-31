Микитася взяли под стражу в зале суда

В четверг, 31 декабря, суд взял под стражу бывшего нардепа Максима Микитася, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией Укрбуд.

Судья Шевченковского районного суда Киева избрала меру пресечения сроком до 27 февраля 2021 года без права внесения залога. Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей. В то же время защита подсудимого говорила, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте. Но суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал обвиняемого.

Дело Микитася

Нацполиция 29 декабря объявила подозрение Максиму Микитасю в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому.

За несколько часов задержали исполнителей, а вскоре установили непосредственного заказчика. Им оказался владелец известной строительной компании, а организатором — лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

Детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.