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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Українці зможуть економити до 40% на сплаті тарифів за газ – Зеленський

Громадяни України можуть економити до 40% коштів на сплаті тарифів за газ – близько 600 грн. Це можливо у разі вибору державного постачальника, зокрема державної компанії Нафтогаз.

Про це 31 грудня заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Західної України.

Як наголошує Зеленський, тарифи на газ у Нафтогазу більш вигідні. Наприклад, ціна за січень у приватних компаній становить майже 10 грн/куб. м, а у Нафтогазі – 7, 22 грн/куб. м.

Для того, щоб змінити постачальника газу, потрібно звернутися до державного банку Ощадбанк.

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В грудні в Україні затвердили нові тарифи на газ. Вартість транспортації зросте вже з початку 2021 року.Хто платитиме найбільше за газ в Україні, дивітьcя на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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