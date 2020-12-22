З 1 січня 2021 року в Україні зросте вартість доставлення газу.

Ціну на розподіл встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Відповідні тарифи уже затвердили для 19 газорозподільчих компаній.

Найбільше платитимуть споживачі АТ Лубнигаз – 2,94 грн за кубометр на місяць, а найменше – 0,47 коп. за кубометр на місяць – споживачі ПрАТ Кременчукгаз.

Регулятор встановив тарифи на 7-11% нижчі, ніж планувалося після громадського обговорення.

НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу

Ціни на газ

У листопаді ціни на газ зросли. Підвищення пояснювали сезонністю, адже що ближче до зими, то вищий попит на газ і вищі ціни.

Проте українців відразу заспокоїли тим, що цьогоріч сховища газу заповнені на понад 90%, тому ціни зростатимуть повільніше, ніж зазвичай.

Джерело: ГазПравда