Масового переозброєння українських військових на Донбасі не планується – Хомчак

Українські військовослужбовці на передовій отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Про це в одному з інтерв’ю розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Він зауважив, що масштабного процесу переозброєння наразі не буде.

– Дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА. Шкода, що нині про масове переозброєння війська, про повне переозброєння бригад, на жаль, ще не йдеться.

Головнокомандувач додав, що таке становище ЗСУ наразі не відповідає потребам українського суспільства, яке вже майже сім років стежить за подіями на Донбасі.

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Починаючи з 27 серпня, коли почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню в зоні ООС, бойовики обрали нову тактику.

Нерідко в бік українських позицій запускаються безпілотники: іноді їх подавляють, іноді – збивають.

Також Руслан Хомчак відповів на запитання, чи готуються військові до наступальних дій.

– Військо має бути готовим до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не лише ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії й на урбанізованій місцевості.

Головнокомандувач вкотре нагадав, що суто військового вирішення питання на Донбасі немає.

Джерело: Army-inform

Фото: Генштаб ЗСУ