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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Все залежить від вакцини та НБУ: чи зросте українська економіка у 2021 році

Українська економіка може зрости у 2021 році на 3%, після падіння на 5,5% минулого року. Проте це лише за умови, що у країні протягом року триватиме масштабна вакцинація від коронавірусу.

Такий прогноз надав Світовий банк.

Однак зростання економіки може гальмувати уникнення рішучих дій щодо приборкання пандемії, а також відсутність реформ, які сприяють зростанню інвестицій.

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– Як і раніше ситуація з бюджетом серйозно ускладнюватиметься пандемією та необхідністю надання захисту вразливим верствам населення. Збільшення дефіциту бюджету, зобов`язання з обслуговування державного боргу та високий рівень невизначеності стримуватимуть необхідні приватні інвестиції, – зазначили у прес-службі Світового банку.

Відкриття ринку землі в середині 2021 року – це шанс для України повною мірою скористатися можливостями, які надає її сільськогосподарський сектор.

– Одним із ключових уроків цієї глобальної кризи є важливість зміцнення макроекономічної стійкості. Збереження регуляторної незалежності НБУ, як і раніше, матиме вирішальне значення для збереження довіри та стійкості, – додали у Світовому банку.

Прогноз зростання економіки на 2021

Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує зростання економіки України у 2021 році на майже  5%.

За його словами, для цього  є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага країни.

Джерело: World Bank Ukraine

Фото: Depositphotos

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