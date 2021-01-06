В пункте пропуска Борисполь иностранец пытался пересечь границу с помощью поддельной ID-карты Бельгии.

Пограничники задержали подозреваемого для выяснения всех обстоятельств. По данным Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, нарушитель направлялся на рейс в Амстердам.

Бельгийский фальшивый документ мужчине купил родственник за €1 тыс. Пограничники установили, что мужчина на самом деле не бельгиец, а гражданин Турции.

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Иностранца вернули на родину рейсом в Стамбул. Правонарушителю также запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Разоблачение аферистов в Киеве

Прокуратура города Киева разоблачила деятельность преступников, которые сбывали фальшивые доллары и гривны. Этим занимался бывший сотрудник полиции и киевлянин.

Оперативники организовали “закупку” денег у аферистов. Правонарушителям удалось сбыть 200 тыс. грн и $3,4 тыс. Во время обысков по их месту жительства изъяли деньги в двух валютах, технику, черновые и рабочие записи.