У Львівскій області помер чоловік внаслідок вибуху петарди.

Тіло загиблого знайшли 6 січня о 6.00 на вулиці Замковій у місті Броди. Правоохоронці встановили, що загинув 30-річний житель районного центру.

Слідство зазначило, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду.

Читайте: В Одеській області під час пожежі загинула трирічна дівчинка

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство з приміткою самогубство. Проводиться досудове розслідування, також призначені експертизи.











На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди / 3 фотографии

У Полтавській області 10-річна дитина травмувалася петардою. Виріб вибухнув у руці дівчинки, що стало причиною ампутації двох пальців.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Фото: Нацполіція