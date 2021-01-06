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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди

У Львівскій області помер чоловік внаслідок вибуху петарди.

Тіло загиблого знайшли 6 січня о 6.00 на вулиці Замковій у місті Броди. Правоохоронці встановили, що загинув 30-річний житель районного центру.

Слідство зазначило, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду.

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За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115  КК України – умисне вбивство з приміткою самогубство. Проводиться досудове розслідування, також призначені експертизи.

  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
  • На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди
На Львівщині чоловік вкоротив собі віку за допомогою петарди / 3 фотографии

У Полтавській області 10-річна дитина травмувалася петардою. Виріб вибухнув у руці дівчинки, що стало причиною ампутації двох пальців.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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