В Львовской области умер мужчина в результате взрыва петарды.

Тело погибшего нашли 6 января в 6.00 на улице Замковой в городе Броды. Правоохранители установили, что погиб 30-летний житель районного центра.

Следствие отметило, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство с пометкой самоубийство. Проводится досудебное расследование, также назначены экспертизы.











На Львовщине мужчина покончил с собой с помощью петарды / 3 фотографии

В Полтавской области 10-летний ребенок травмировался петардой. Изделие взорвалось в руке девочки, это стало причиной ампутации двух пальцев.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Фото: Нацполиция