Як оформити муніципальну няню: що потрібно і куди звертатися

Батьки чи опікуни, які мають дітей до трьох років, за умови зайнятості кожного з них мають право скористатись послугою.

Винятки становлять батьки, які доглядають дитину з інвалідністю та родини, у яких одночасно народилося понад троє дітей. Також компенсація надається, якщо один або обоє із батьків (опікунів) не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи.

НЕ можуть скористатись Муніципальною нянею ті, хто працює вихователями дитячих садочків.