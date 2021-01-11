Підвищення тарифів в Україні: фракція Слуга народу готує антикризовий план

Депутати політичної фракції Слуга народу готують антикризовий план щодо вирішення проблем з підвищенням тарифів. Про це повідомив голова партії Давід Арахамія. За його словами, проект оприлюднять найближчим часом.

– Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обгрунтоване підвищення, і як у цій ситуації захистити людей.

Також політик розповів, що 12 грудня з цього приводу відбудеться нарада з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, виконувачем обов’язків міністра енергетики Юрієм Вітренко, представниками Офісу президента та іншими посадовцями, які мають відношення до цього питання.

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Українці виходять на мітинги проти підвищення тарифів

11 січня в Україні проходить декілька акцій протесту – громадяни виходять на вулиці висловити невдоволення підвищенням тарифів.

Зокрема у Чернівецькій області проходить три мітинги проти підвищення тарифів, ще один організували у Полтаві.