Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для “вразливих” споживачів рівнем хаб (ціна на європейських газових хабах, – Ред.) мінус з додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

– За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5 356 грн (за 1 000 куб. м, – Ред.), Тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще, приблизно, на 15%, – написав він.

За його словами, підконтрольна НАК Нафтогаз України компанія Укргазвидобування продаватиме постачальникам для вразливих споживачів газ за ціною хаб мінус, ціна переглядатиметься раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді, і таке ціноутворення вигідне для добувної компанії.

– Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. Споживачі зможуть так само вільно вибирати собі постачальника, водночас, якщо вони не є “уразливими” споживачами, то вони зможуть вибирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти, – додав Вітренко.

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Він уточнив, що зараз пропозиція Міненерго перебуває на стадії обговорення.

– Можуть бути підводні камені, зокрема, юридичні обмеження; важливо врахувати всі ризики, зокрема ризик маніпуляцій з боку постачальників; нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад; бажано ще й залучити міжнародних партнерів для спільного тиску на Газпром і ін, – описав ситуацію в. о. міністра.

Вітренко вказав, що Міненерго готове розглянути альтернативні пропозиції, якщо вони краще і швидше вирішують проблеми на ринку.

Описуючи ці проблеми, він уточнив, що згідно з проведеним за дорученням прем’єр-міністра моніторингу цін на газ для населення в січні, основні постачальники, так звані облгаззбути, постачають газ за середньозваженою ціною 9 618 грн (в діапазоні від 6 990 до 10 800 грн), газопостачальна компанія Нафтогазу – по 7 220 грн.

У Кабінеті міністрів розробили шляхи вирішення проблеми зростання тарифів на газ для населення. В уряді є два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи.

Один з підходів полягає в посиленні конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ.