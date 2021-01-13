До кінця карантину або опалювального сезону Нафтогаз готовий забезпечити побутових споживачів газом за ціною 6,99 грн/куб. м.

Про це йдеться в заяві НАК.

Водночас для споживачів, які оформили тарифний план Річний, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, згідно з умовами договорів.

– Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантину. Розуміємо, що введенням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу і переходу споживачів до нових постачальників газу, – зазначив глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Держрегулювання цін на газ

Під час карантину в Україні може почати діяти державне регулювання цін на газ для побутових споживачів.

На засіданні Кабміну 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував ціну 6,99 грн за кубометр і дав доручення Міненерго, Мінекономіки і Мін’юсту підготувати проект постанови.

Джерело: Нафтогаз