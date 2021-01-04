У 2021 році в Україні вперше проведуть трансплантацію легень. Також Міністерство охорони здоров’я планує зробити пересадку нирок, печінки, а також верхніх і нижніх кінцівок, що актуально для наших військових.

З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з трансплантації органів і тканин, яка поєднуватиме донора та реципієнта. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

– У 2020 було проведено понад 118 трансплантацій, тоді як у 2019 році лише 78. Цього року ми зробимо щонайменше 250 трансплантацій тканин і органів.

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В Україні вперше пересадили нирку від померлого

Українські хірурги вперше провели операцію з трансплантації нирки померлої людини. Орган 34-річного чоловіка пересадили трирічній дівчинці. Лікарі поставили їй діагноз – ниркова недостатність.