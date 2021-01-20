Суд залишив Микитася під арештом

Київський апеляційний суд залишив Максима Микитася під арештом. Колишнього народного депутата підозрюють у викраденні юриста, а також у масштабних корупційних схемах.
Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу адвоката екс-голови Укрбуду, якого 31 грудня взяли під варту.
Микитася також підозрюють у махінаціях з житлом для Нацгвардії. Через ці дії були загублені активи на суму 81,6 млн грн.
4 січня 2021 року суд обрав колишньому нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.
Справа Максима Микитася
8 грудня у столиці України викрали юриста. Потерпілого виманили під приводом зустрічі.
Після викрадення чоловіка змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на $800 тис. За декілька годин виконавців затримали правоохоронці, а незабаром з’ясували, хто став замовником викрадення.
29 грудня Нацполіція оголосила підозру екс-голови Укрбуду Максиму Микитасю в організації викрадення юриста та вимаганні $800 тис.
Джерело: Київський суд
Фото: Максим Микитась